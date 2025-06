IL VIDEO – Pazzesco in via Acquaviva. Un padre e il suo bambino aggrediti con mazze e coltelli. I carabinieri ne arrestano due

Scoperto un deposito di bici rubate utilizzate stabilmente da immigrati. Padre e figlio, esasperati dopo il secondo furto subito, avevano inserito un microchip nella bici..

CASERTA – Scovato in via Acquaviva un deposito di bici rubate stoccare e utilizzate da una decina di extracomunitari. Grazie a un bambino che dopo aver subito per la seconda volta il furto della sua bici ha inserito, insieme a suo padre, un microchip. Grazie a questo stratagemma, il bambino e il padre sono arrivati sul posto del deposito. Qui sono stati aggrediti addirittura con mazze e coltelli. Immediato intervento dei carabinieri che ha portato l’arresto di due persone.