IL VIDEO. Picchia la fidanzata e si scaglia contro chi interviene per difenderla

NAPOLI – Il deputato campano Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che mostra un ragazzo che colpisce una ragazza a schiaffi. Il tutto è accaduto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli. Nel filmato si vede che i due prima discutono animatamente poi l’aggressione mentre lei tenta di ripararsi dai colpi continui. Quando i due salgono in auto continua a picchiarla anche li – secondo quanto raccontato da alcuni testimoni – alcuni ragazzi intervengono e l’aggressore reagisce in maniera ancora più violenta costringendo i giovani a desistere. «Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine», dice Borrelli. «Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta», conclude. Indagini in corso per identificare l’aggressore