IL VIDEO. Ruba in un negozio di casalinghi: beccato dalle telecamere

Lo sfogo del titolare affidato ai social

FRATTAMAGGIORE/ORTA DI ATELLA (Lidia de Angelis) Uomo porta via 30 profumi da un negozio di casalinghi, l’ira dei titolari. Un uomo, giovane, che si vede nel video del negozio stesso, ha pensato bene di portarsi via ben 3 profumi marca tesori d’oriente, infilandoli nel giubbotto per poi darsi alla fuga in sella alla sua bici. Il video è diventato virale, soprattutto ad Orta di Atella, paese confinante dal negozio dove il fatto è avvenuto. Ecco cosa scrive la titolare “Ladro successo 10 minuti fa è appena successo: ci ha rubato 30 bottiglie di profumo tesori d’oriente. FATE ATTENZIONE!