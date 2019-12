IL VIDEO S. MARIA C.V. In pigiama al freddo in stazione, il dramma dei senzatetto. C’è anche una donna fuggita da…

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Christian e Lidia de Angelis) – Persone senza tetto al freddo che dormono in stazione, scatta gara di solidarietà. In queste ore, il video girato da Donato Treppiccione della pagina Ciò che vedo a SMCV, sta facendo il giro del web. Numerosi i commenti e la gara di solidarietà partita per aiutare le persone che da tempo dormono in stazione a Santa Maria Capua Vetere. In particolare ha colpito la storia di un uomo algerino, che in pantofole e pigiama, dorme sulla panchina interna della stazione in compagnia di una donna, divorziata e senza figli, originaria di Sparanise, che come si sente nel video che pubblichiamo, è scappata di casa. Diversi cittadini si sono già da tempo adoperati per portare loro coperte, vestiti e cibo, ma l’appello è di aiutarli a trovare un rifugio protetto, un luogo dove dormire, lavarsi e nutrirsi, e un lavoro, anziché dare soldi, all’occorrenza. L’uomo infatti vuole aiuto, in quanto disperato, per cui si fa appello a chi può e alle istituzioni, che non restano sorde a tale richiesta di aiuto, specie in questo periodo in cui il freddo, come abbiamo già più volte scritto in passato miete vittime, tra i senza tetto. Seguiremo la vicenda, sperando che si possa raccontare una storia di Natale a lieto fine.