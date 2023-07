IL VIDEO. Scippa un anziano di una catenina d’oro, i passanti lo immobilizzano e lo consegnano alla Polizia

L’anziano, che si trovava in bici, ha cercato di resistere

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian De Angelis) – Ieri pomeriggio, sabato, un balordo in via Gobetti ha cercato di aggredire un anziano per scippargli la sua catenina d’oro.

L’anziano ha cercato di resistere, ma il malvivente non mollava la presa. I presenti che assistevano alla scena sono intervenuti aiutando l’anziano e bloccando il ladro, il quale è poi stato consegnato alla Polizia che lo ha arrestato (come si vede nel video).

Un plauso ai cittadini intervenuti. Ora l’anziano sta bene.