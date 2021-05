IL VIDEO SURREALE! Riprende il marito arrestato dalla Polizia e posta il suo saluto su Tik Tok

REGIONALE – Un video d’addio, un uomo che saluta e la donna che lo riprende con il suo smartphone. Nulla di clamoroso se l’uomo in questione non stesse salendo ammanettato su di un’auto della Polizia. E’ ciò che è successo a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove una donna ha ripreso l’arresto del marito. Il video è finito su TikTok con il cantante neomelodico Nico Desideri che canta in sottofondo “E ci salutiamo con un nodo in gola, gli occhi bagnati di pianto, maledetto amore”. Una scena surreale finita sul famoso social TikTok, con la donna di Napoli che in questo modo ha salutato il suo coniuge.