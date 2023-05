Imbraccia il fucile e minaccia di uccidere il vicino di casa, 70enne sotto processo

I fatti accaduti nell’agosto del 2022.

ROCCAMONFINA. I dissapori tra i due vicini di casa c’erano da tempo, almeno stando ai racconti dei vicini. Dissapori che nell’agosto dello scorso anno si sono tramutati in una vera e propria minaccia, aggravata dall’uso di un’arma. Il settantenne di Roccamonfina Aquilino Brosco, imbracciato il fucile, ha minacciato, in quell’occasione, di uccidere il suo vicino di casa, Alessandro di soli 20 anni. Non si sa, nello specifico, da cosa sia scaturita la lite, certo che era tempo che i due si guardavano in cagnesco Dopo quell’episodio, il 20enne di Roccamonfina ha denunciato il tutto ai carabinieri. Di qui il processo contro Aquilino Brosco per minaccia aggravata dall’uso dell’arma.