Imprenditore di MONDRAGONE rapinato fuori la banca: tre arresti

I tre sono ritenuti dagli inquirenti come complici degli altre tre fermati a dicembre scorso

MONDRAGONE – Arriva a un punto di svolta l’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Formia sulla rapina ai danni di un imprenditore di Mondragone che, a dicembre scorso, fu aggredito da una banda al momento di versare i soldi alla Cassa Rurale dell’Agro Pontino a Santi Cosma e Damiano.

I militari dell’Arma hanno eseguito tre ordinanze nei confronti di altrettanti indagati: un 40enne di Miano, un 55enne di Napoli per rapina ed un 38enne anche lui di Napoli e già detenuto in carcere a Carinola, quest’ultimo accusato di ricettazione. Due di loro hanno subito l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, il terzo l’obbligo di firma alla caserma dei Carabinieri. I tre sono ritenuti dagli inquirenti come complici degli altre tre fermati a dicembre scorso. Uno di loro avrebbe rubato l’auto servita a scappare dopo la rapina, gli altri due avrebbe partecipato alle fasi della medesima rapina.

A dicembre scorso, Giuseppe Bianchino, l’imprenditore 62enne di Mondragone attivo nel mondo del lattiero-caseario., stava andando alla Cassa rurale e artigiana dell’agro pontino, in località Grunuovo, quando fu rapinato di circa 50mila euro da alcuni uomini con il volto travisato, soldi costituivano l’incasso della sua attività.