Imprenditore morto in un tragico schianto, l’addio di parenti e amici

Il 47enne deceduto nella notte tra venerdì e sabato.

MADDALONI/SANTA MARIA A VICO – Si terranno questo pomeriggio alle 17 nella parrocchia di San Nicola Magno a Santa Maria a Vico, i funerali di Gianluca Claudio Russo, il 47enne deceduto nella notte tra venerdì e sabato in un tragico schianto in via Forche Caudine, all’intersezione con via Ficucella a Maddaloni. Imprenditore delle omonime pompe funebri di Santa Maria a Vico, originario di via Migliori era residente nella frazione Montedecore di Maddaloni, Gianluca Russo era conosciuto e stimato da tutti. La sua morte ha lasciato affranti la moglie Giusy D’Angelo, i figli Carmen Chiara, Giulia ed Enrico, la mamma Carmela, i fratelli e tutti i suoi parenti e amici.