In bici finisce contro un’auto: corsa in ospedale per una donna 27 Febbraio 2023 - 10:53

E’ accaduto questa mattina in viale Italia SAN NICOLA LA STRADA – Incidente, questa mattina, per una donna mentre era in sella alla sua bicicletta in viale Italia a San Nicola la Strada, nei pressi del supermercato Pellicano. La signora ha inavvertitamente urtato un’auto in sosta cadendo rovinosamente a terra e riportando alcune ferite per le quali si รจ reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri