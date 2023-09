In fiamme la pineta di BAIA DOMIZIA. Vigili del fuoco al lavoro

Un nuovo rogo devasta l’area.

BAIA DOMIZIA. Brucia la pineta di Baia Domizia. Agli sgoccioli la stagione estiva, pochi i villeggianti che ancora si attardano al mare e, ancora una volta, un rogo ha avvolto la pineta di Baia Domizia I vigili del fuoco hanno trovato non poche difficoltà a raggiungere la pineta. L’ottima decisione di recintare la pineta per evitare l’accesso di auto al suo interno si è dimostrata molto più dannosa del previsto in quanto non si è pensato di lasciare un varco di acceso in caso di emergenza. I mezzi di soccorso, infatti, non hanno potuto subito accedere all’area e l’incendio ha devastato un’ampia area della pineta.