NOME E FOTO. CASERTA. Scappa dall’ambulanza, cade e viene travolto dall’auto: 25enne indagato per l’omicidio stradale del giovane Denys

Disposta l’autopsia sul corpo del giovane cameriere di origini ucraine morto giovedì scorso.

CASERTA. Il Pubblico Ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Nicola Camerlingo, titolare del procedimento penale, come da prassi, ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di omicidio stradale, il giovane casertano, F. P., 25 anni, che nella serata di mercoledì 15 maggio 2024 ha investito in via Acquaviva Denys Hrodetskyy, il ventottenne di origini ucraine, che risiedeva da tanti anni con la madre a Sala di Caserta. Quella sera, hanno spiegato i legali dello Studio 3A-Valore, dalla stazione dei treni, dopo essere tornato da una gita al mare in costiera amalfitana, Denys stava rincasando a piedi (Via Acquaviva è un po’ distante da Sala di Caserta).

In via Acquaviva il giovane è stato travolto dalla Peugeot condotta dall’automobilista, finendo schiacciato sotto la ruota anteriore destra del veicolo. Denys è spirato l’indomani, giovedì 16 maggio, all’ospedale cittadino dov’era stato trasportato in condizioni disperate.

Sembra che il giovane Denys, stando al racconto dei testimoni, avrebbe alzato un po’ troppo il gomito in quella giornata trascorsa al mare. Infatti, alcuni residenti di via Acquaviva, prima del tragico investimento, avevano già allertato le forze dell’ordine perché quel giovane stava dando in escandescenze. Sul posto, quindi, giungeva un’ambulanza ed i sanitari facevano salire Denys sul mezzo, probabilmente cercando di farlo calmare. Il 28enne, però, sarebbe scappato dall’ambulanza, cadendo sull’asfalto. Proprio in quel momento passava l’auto guidata dal 25enne ora indagato che, vista l’ora (erano all’incirca le 21.30), la zona poco illuminata e un’auto parcheggiata, che ostruiva anche la visuale, ha travolto Denys. Una tragica fatalità, con il corpo del povero Denys intrappolato sotto la vettura ed il giovane automobilista in stato di choc.

Il Sostituto Procuratore ha altresì disposto l’autopsia sulla salma del giovane che lavorava come cameriere, per accertare le cause del decesso e conferirà l’incarico domani, martedì 21 maggio, alle ore 15.30, negli uffici della Procura di Caserta al medico legale dott. Valerio Mastroianni.

Alle operazioni peritali, che avranno luogo nel pomeriggio del giorno seguente, mercoledì 22 maggio, presso la sala settoria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, parteciperà quale medico legale per la parte offesa anche il dott. Mauro Perrino messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso il consulente per la Campania Vincenzo Carotenuto, si sono rivolte per fare piena luce sui tragici fatti e ottenere giustizia la madre e la nonna della vittima, in collaborazione con l’avvocato Vincenzo Cortellessa del foro di Santa Maria Capua Vetere.

Una volta ultimato l’esame, l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e la famiglia di Denys Hrodetskyy potrà fissare la data dei funerali.