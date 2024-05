VIOLENZA AL PRONTO SOCCORSO. Paziente aggredisce medici, infermieri e vigilanti. Intervengono i carabinieri

L’uomo, giunto a bordo di un’ambulanza del 118, ha dato in escandescenza.

SESSA AURUNCA. Non si contano le aggressioni che avvengono quotidianamente negli ospedali o presso le guardie mediche. Stavolta, ancora una volta, è un ospedale casertano il luogo in cui si è registrato l’ennesimo atto di violenza.

Nell’ospedale di Sessa Aurunca, proprio oggi, infatti, un uomo, giunto a bordo di un’ambulanza del 118, presso il Pronto soccorso del nosocomio ha aggredito il personale sanitario presente ed anche una guardia giurata. Sul caso indagano ora i carabinieri.

Ancora una volta, dicevamo, bisogna registrare nella nostra provincia, l’aggressione ai danni del personale sanitario. Lo scorso 14 marzo, stavolta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il padre di un bambino, originari di San Nicola la Strada, ha danneggiato il pronto soccorso. Dopo diverse ore di attesa, dopo aver portato il figlio, per il quale aveva chiesto più volte il ricovero in pediatria, l’uomo ha buttato giù una porta in ferro dell’area di soccorso. A quel punto sono dovuti intervenire di forza i vigilantes, con cui è nato uno scontro. Il papà è stato denunciato per danneggiamenti, aggressione e interruzione di pubblico servizio.