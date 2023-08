In pellegrinaggio a Lourdes si sente male e muore, comunità in lutto

La fedele si era recata nel santuario mariano con altri parrocchiani.

MACERATA CAMPANIA. Una notizia sconvolgente per i tanti che conoscevano la donna, deceduta qualche ora fa, a Lourdes, dove si era recata in pellegrinaggio con altre persone della sua stessa parrocchia. Non si hanno ancora molte notizie sulla fedele che sarebbe stata colta da un malore. L’intera comunità è attonita ed ora si aspetta che rientri la salma. Più tardi vi daremo aggiornamenti.