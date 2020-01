CARINOLA – E’ stata fissata per domani, 7 gennaio, l’autopsia sul corpo delle due donne decedute nell’incendio della casa di riposo “Il Pino” di Carinola. Le due signore, Emma Romagnolo di 57 anni di Francolise e Anna Pisano di Sant’Agata de’ Goti, occupavano una stanza al terzo piano della struttura. Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha conferito incarico al perito che dovrà determinare le cause del decesso per le due vittime.