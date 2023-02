Incidente e alcool test positivo ad un ragazzo di CASERTA di sabato sera. Condannato in primo grado, ecco su cosa farà appello

Il ventottenne del Capoluogo è stato condannato in primo grado. In queste ore si è celebrata udienza in corte di Appello

CASERTA – Si è tenuta, presso la corte di Appello del tribunale di Napoli, l’udienza sul processo scaturito dalla condanna in primo grado nei confronti di un 28enne casertano per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Era il novembre di tre anni fa quando la macchina del giovane, che si trovava assieme a degli amici, finì contro un muro nei dintorni di Caserta Vecchia.

Ha deciso di appellarsi contro la condanna di primo grado il ventottenne, supportato dal lavoro del suo avvocato, il legale Francesco Moscatiello.

La

tesi difensiva dell’avvocato e consigliere comunale di Casagiove ha sottolineato come non era dato per certo che il ragazzo fosse alla guida della vettura e, quindi,Questa circostanza emergerebbe da una

Inoltre, l’alcool test sarebbe stato eseguito in ritardo e quindi, sempre secondo la difesa, potrebbe addirittura rischiare di essere annullato.