INCIDENTE IN AUTOSTRADA. Auto contro camion: muoiono mamma e figlia di 5 anni

L’auto sulla quale viaggiavano ha colpito un camion in coda per un altro incidente

ROCCAMONFINA – Madre e figlia sono morte oggi pomeriggio in un incidente stradale in A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud.La donna, 49 anni,era originaria di Roccamonfina, ma residente ad Abano Terme (Padova), mentre la figlia avrebbe compiuto 6 anni tra pochi giorni.Alla guida dell’auto c’era il padre della bimba, 50 anni, che nel tragico schianto ha riportato lievi ferite e contusioni. Da una prima ricostruzione, la macchina si sarebbe scontrata con un tir, fermo in coda per un altro incidente avvenuto poco prima.