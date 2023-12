Incidente in bici, giovane studente finisce in ospedale

Si è scontrato con un coetaneo anche lui in sella alle due ruote

MACERATA CAMPANIA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non sembrerebbero destare preoccupazioni le condizioni del giovane studente rimasto coinvolto in uno scontro, questa mattina all’uscita di scuola, in sella alla sua bicicletta. Lo studente stava facendo rientro a casa quando percorrendo una strada a ridosso di alcuni terreni agricoli a confine tra Santa Maria Capua Vetere e Macerata Campania, usata come scorciatoia, si è scontrato con un altro coetaneo anche lui in sella alla sua bici.

Sul posto i sanitari del 118. Trasportato in ospedale e affidato ai medici per le dovute cure