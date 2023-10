Brutto incidente nel percorso Caserta Vecchia-Sant’Angelo: 48enne salvato da un elicottero

Impossibile raggiungere l’uomo con i normali mezzi in dotazione al 118

CAPUA – Doveva essere una giornata di sport e divertimento ma, per un 48enne napoletano, si è trasformato in un incubo. Con la sua mountain bike aveva scelto di percorrere il sentiero 603 che dal borgo di Casertavecchia porta a Sant’Angelo in Formis ma è rimasto vittima di un brutto incidente. Ancora da chiarire come siano andate effettivamente le cose. Certo è che è servita un’eliambulanza per recuperarlo (impossibile per gli operatori del 118 arrivare nel luogo dell’incidente) e trasportarlo poi al Cardarelli. Le sue condizioni sembrano, comunque, non destare preoccupazione.