Incidente mortale in moto. Indagata la coppia in viaggio con “Giggino”

MARCIANISE – È stata eseguita ieri, martedì 9 aprile, alle 14:30, l’esame autoptico sul corpo di Luigi Petruolo, il 63enne da molti noto come “Giggino il gigante buono” morto in seguito ad un’incidente stradale domenica a Riardo.

L’uomo, in sella alla sua moto, avrebbe urtato lo specchietto di un’altra motocicletta ed entrambi i conducenti avrebbero perso il controllo dei mezzi.

La coppia che viaggiava con Giggino, D.A., 58 anni, M.A., 56 anni, è stata ricoverata in condizioni non gravi all’ospedale di Caserta. I due sono stati iscritti nel registro degli indagati, essendosi scontrati con la moto di Petruolo. Come si suol dire, un atto dovuto.

L’autopsia è stata disposta dal pubblico ministero Mariangela Condello della Procura di Santa Maria Capua Vetere. E’ stata eseguita dal medico legale Palmieri, mentre la consulenza tecnica è stata affidata all’ingegnere De Joanna.