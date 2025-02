Incidente su Viale Carlo III: giovane finisce in ospedale

Ferita anche al conducente dell’altra vettura che però ha rifiutato il trasporto in ospedale

SAN NICOLA LA STRADA – Incidente, iri mattina, lungo Viale Carlo III a San Nicola la Strada

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate nei pressi di un market della zona: feriti entrambi i conducenti. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 in soccorso di un ragazzo del posto e di una donna di Castel di Sasso,51 anni.

Per il giovane si è reso necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a causa dei diversi traumi fisici riportati. Contusioni anche per la donna che però ha rifiutato il trasporto in ospedale.