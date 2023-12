INCIDENTE SUL LAVORO. Muore operaio 50enne, lascia due figli: sindaco proclama il lutto cittadino

Travolto e ucciso da una frana mentre …

SANT’ARPINO – E’ morto sepolto dal terreno che gli è crollato addosso mentre, ieri, stava lavorando, impegnato in uno scavo, all’interno di uno scavo in A1 lungo il tratto che collega Barberino del Mugello con Marzabotto, paese del bolognese. A perdere la vita nell’ennesimo incidente sul lavoro Tommaso Crispino, 50enne di Sant’Arpino.

Il 50enne si trovava alla guida di un macchinario quando sarebbe stato travolto da una frana improvvisa. Lascia affranti dal dolore la moglie, i figli e i familiari tutti. Per il giorno dei funerali, che potrebbero esserci già nei prossimi giorni in quanto la Procura non ha disposto il sequestro della salma, è previsto il lutto cittadino.