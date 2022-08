Incidente sull’Appia, muore in ospedale dopo tre mesi di agonia

Tre mesi fa l’impatto in cui perse la vita sua moglie Assunta Benincasa. Purtroppo anche il 72enne Francesco Di Rauso, nonostante abbia lottato come un leone, non ce l’ha fatta

CAPUA Non ce l’ha fatta Francesco Di Rauso e, dopo tre mesi in ospedale, è deceduto. Il 72enne rimase vittima di un incidente sull’Appia in cui perse la vita sua moglie Assunta Benincasa.

L’uomo, di Capua, rimase gravemente ferito e, purtroppo, nonostante abbia lottato come un leone, non ce l’ha fatta. L’incidente avvenne a Vitulazio e venne subito indagato un 24enne ucraino con l’accusa di omicidio colposo.