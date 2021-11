INCIDENTI SUL LAVORO. Il vescovo di CASERTA: troppi morti nella nostra provincia

CASERTA – “Sono tanti i morti nella nostra provincia per incidenti sul lavoro. Caserta risulta essere la quinta provincia in Italia per decessi sul luogo di lavoro”. Lo ha detto durante la sua omelia per la commemorazione dei defunti il ​​vescovo di Caserta monsignor Pietro Lagnese, ricordando la scomparsa di pochi giorni fa di un operaio nella Reggia di Caserta. Il prelato ha ricordato le vittime del Covid, ma soprattutto le tantissime causate dalla Terra dei fuochi. Lagnese ha inoltre espresso solidarietà ai frati francescani del convento di Marcianise vittime di un raid incendiario.