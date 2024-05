Inseguimento in pieno giorno. Ladri speronano la polizia municipale e scappano

MACERATA CAMPANIA – Furto sventato da parte degli agenti della polizia municipale di Macerata Campania. Il blitz stava per compiersi in una casa di via Vittorio Emanuele, a Caturano.

Giunti sul posto dopo una segnalazione relativa ad ua vettura sospetta, i caschi bianchi hanno trovato un’Alfa Romeo 156 con a bordo due uomini dal viso scoperto.

I caschi bianchi hanno acceso la sirena ed è qui che è iniziato l’inseguimento, partito con un colpo della vettura dei malviventi all’auto della municipale.

La fuga è poi terminata nelle campagne della vicina Recale, con i due malviventi che sono scappati a piedi.