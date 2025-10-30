Inseguita dal marito violento, si rifugia in una scuola: maestre e collaboratrici la mettono in salvo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno bloccato l’aggressore e avviato le procedure previste dal Codice Rosso

SAN FELICE A CANCELLO – Hanno dimostrato grande coraggio le insegnanti e le collaboratrici scolastiche di un istituto di San Felice a Cancello, dove, nei giorni scorsi, una giovane donna, madre di due bambine di cinque e sei anni, in fuga dal marito violento, si è presentata chiedendo aiuto.

La donna, in lacrime e in evidente stato di shock, si è presentata all’ingresso della scuola chiedendo alle collaboratrici scolastiche di entrare, raccontando di temere per la propria vita. Le operatrici, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, hanno messo la donna in sicurezza chiudendo il cancello e impedendo all’uomo di raggiungerla.

Nel frattempo è stato allertato il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Felice a Cancello, che hanno bloccato l’aggressore e avviato le procedure previste dal Codice Rosso. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

L’intervento del personale scolastico è stato gestito con grande professionalità e sensibilità, riuscendo a garantire la sicurezza della donna e la serenità dei bambini presenti.

La giovane madre e le sue due figlie sono ora al sicuro in una struttura protetta, dove riceveranno assistenza e supporto.