Invalido al 100% ma senza accompagnamento: pensionato casertano vince il ricorso contro l’Inps

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Con sentenza del Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro e Previdenza, il giudice Marinella Politella ha condannato l’Inps, che non aveva concesso l’assegno di accompagnamento ad un pensionato per anzianità, ultra ottantenne, nonostante fosse infermo ed incapace a svolgere ogni funzione avendo bisogno di assistenza totale e continuata. L’Inps lo aveva ritenuto invalido totale al 100% ma non gli aveva concesso l’indennità richiesta.

Il ricorrente si era rivolto all’avvocato giurislavorista Michele De Florio per essere assistito nella causa contro l’Inps.

La documentazione probante e le visite mediche presso l’Asl, nonché le conclusioni del consulente tecnico d’Ufficio confermavano il diritto dell’assistito ad ottenere l’assegno negato, che veniva concesso addirittura con decorrenza arretrata.

Si è trattato di un meritato riconoscimento dell’attività del legale Michele De Florio, specializzato in materia Lavoro e Previdenza.