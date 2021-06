Investe e uccide sindacalista durante lo sciopero. Arrestato per omicidio camionista di CASERTA

CASERTA – E’ stato arrestato dai carabinieri di Novara, con le accuse di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale, il 25enne camionista della provincia di Caserta che questa mattina ha investito e ucciso il sindacalista SiCobas a Biandrate.

Il giovane casertano che lavorava per conto di una ditta esterna di cui si serviva la Lidl è stato condotto nel carcere di Novara, dopo essere stato interrogato dagli inquirenti.

Si è costituito chiamando i carabinieri del 112 poco dopo essere scappato da Briandate dove ha travolto il 37enne sindacalista SiCobas.

L’uomo, dopo essersi allontanato a grande velocità dall’ingresso del centro distribuzione Lidl, raggiunto il casello autostradale Novara Ovest sull’ A4, ha chiamato il 112, venendo subito raggiunto da un equipaggio del comando provinciale dei carabinieri di Novara. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale, resistenza e omissione di soccorso a cura dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Gli inquirenti hanno anche ricostruito la dinamica dell’investimento avvenuto durante il presidio. Un agente della Digos, infatti, ha cercato di fermare il camionista che si muoveva verso il gruppo di sindacalisti schierati davanti al cancello. Secondo la ricostruzione ufficiale diffusa da polizia e carabinieri: “L’agente si adoperava, in ogni maniera, anche fisicamente mostrando il tesserino di riconoscimento, per intimare l’alt immediato al conducente”. Nella descrizione della dinamica, le forze dell’ordine sottolineano che nonostante gli avvertimenti il camion “continuava la propria marcia, procedendo “a scatti”, al fine di guadagnare l’uscita, e, superati i cancelli, effettuava una curva a destra per immettersi sulla carreggiata, costringendo i manifestanti presenti davanti al mezzo a effettuare spostamenti improvvisi, per non essere travolti”.

“Nel corso della virata a destra del Tir – prosegue il responsabile per la Provincia di Novara della sigla sindacale di base Si Cobas, che si trovava davanti al veicolo assieme agli altri manifestanti, per cause ancora da accertare nel dettaglio, finiva a terra, venendo travolto dalle ruote poste sul lato destro del mezzo, che, senza fermarsi, proseguiva la marcia, allontanandosi dal luogo a forte velocita’”.