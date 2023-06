“Io non mi arrendo”, in un cortometraggio tutto il coraggio della piccola Aurora

Il testamento della bimba, scomparsa a soli 10 anni per un cancro.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) E’ uscito in questi giorni il cortometraggio di Antonio Marino, 16 anni, in memoria della piccola Aurora Maria Pia Cannolicchio di 10 anni morta per un brutto male. Questo cortometraggio vuole essere un segnale che la parola Tumore esiste e non bisogna avere paura di pronunciarlo. Aurora fondatrice dell’ass. IL CORAGGIO DEI BAMBINI aveva espresso il desiderio di creare un’associazione per aiutare i bambini malati di cancro come lei. Aurora tornerà nel reparto pediatria dove racconta il coraggio che tutti i bambini hanno nel combattere un tumore nonostante tutto mettercela tutta per realizzare i loro sogni. Un film molto intenso che deve aiutare a comprendere questa triste realtà.