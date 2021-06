IPSSART di TEANO verso la perdita dell’autonomia, Di Benedetto: “Quanti altri schiaffoni deve prendersi la città?”

TEANO (Pietro De Biasio) Uno dei punti più contestati tra l’amministrazione comunale e l’opposizione è quello relativo alla vicenda dell’alberghiero di Teano. L’IPSSART diretto dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Orso avrebbe perso la propria autonomia scolastica che tradotto in termini chiari e semplici sta a significare che dal prossimo anno si perderanno la Dirigenza e il DSGA, acronimo che sta per Direttore dei servizi generali e amministrativi una delle due figure apicali dell’istituzione scolastica, insieme al Dirigente scolastico.

La situazione di pericolo che potrebbe essere ancora scongiurata è nella seguente dicitura: “Dirigente scolastico perdente posto per sottodimensionamento dell’istituto”. Intanto il consigliere Nicola Di Benedetto non molla la presa. “Noi continuiamo a sperare che non sia vero, osiamo augurarci un colpo di teatro inaspettato ma se la notizia fosse confermata dalla pubblicazione degli atti definitivi e ufficiali, sarebbe inevitabile che chi aveva spergiurato e garantito un esito diverso, si cospargesse umilmente il capo di cenere e tacesse una buona volta. Siamo consci delle difficoltà dell’amministrare e del fare e siamo consapevoli che non tutte le battaglie si possano vincere, ma quello che non si può più digerire è l’ostentazione inutile di amicizie altolocate, il continuo rullare dei tamburi della propaganda, la girandola di promesse sempre diverse e sempre succose. È un continuo gioco ipnotico per abbindolare i cittadini e per saziare la pancia degli elettori. Tanto ma tanto fumo, ma niente, assolutamente niente, di concreto. Basta scorrere le dichiarazioni e le interviste sulla vicenda alberghiero, per rabbrividire e svegliarsi dall’illusione. Quanti altri schiaffoni dobbiamo meritarci per ammettere a testa bassa di aver usato violenza al buon senso e alla ragione, tre anni orsono?”.

Saremo più precisi quando entreremo nel merito della delicata vicenda come di solito facciamo. Per concludere sottolineiamo che l’istituto sidicino grazie alla rinnovata dirigenza nell’ultimo triennio ha realizzato percorsi di eccellenza che hanno innalzato il livello di occupabilità degli allievi ed ha ricevuto tributi nazionali oltre che regionali per i percorsi formativi realizzati, tanto da essere stata individuata unica scuola in Campania nell’asse culturale progetto Masterplan regione Campania.