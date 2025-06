Istruzione Paritaria e Innovazione: successo per l’incontro nazionale F.I.L.I.N.S

COMUNICATO STAMPA – Raffaele Iervolino, già Presidente Nazionale della F.I.L.I.N.S. (Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali), organizzazione che rappresenta e tutela le scuole paritarie italiane di ogni ordine e grado, inclusi i corsi post-diploma, ha recentemente organizzato un evento di rilievo nazionale promosso dalla Federazione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi coordinatori didattici, docenti, rappresentanti istituzionali e del mondo scolastico.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto sul futuro dell’istruzione paritaria in Italia. Durante il suo intervento, Iervolino ha sottolineato con forza l’importanza di promuovere un sistema educativo inclusivo e di qualità, capace di valorizzare le potenzialità di ogni studente. Ha inoltre ribadito l’impegno della FILINS a rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche, territorio e imprese, con l’obiettivo di creare opportunità formative innovative.

La giornata si è distinta per il clima di entusiasmo e per le proposte concrete emerse dal confronto, gettando le basi per nuovi progetti di sviluppo nel settore educativo. Sono stati condivisi i momenti più significativi, le testimonianze dei partecipanti e gli interventi più rilevanti, offrendo una finestra sul ruolo proattivo di Raffaele Iervolino e della FILINS nella ridefinizione del panorama scolastico italiano. L’evento ha consolidato i rapporti istituzionali, intensificato l’attività convegnistica e posto all’attenzione nazionale temi attuali e di grande interesse per tutti gli associati.

I temi trattati, dopo una panoramica sul momento storico della scuola italiana, sono stati:

L’obbligatorietà del registro elettronico;

Il Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto tra la F.I.L.I.N.S. e l’UGL.

In merito al secondo tema, si segnala la partecipazione delle associazioni REEDI e SIC, federate con la F.I.L.I.N.S.

La FILINS si conferma come la federazione di scuole private più rappresentativa in Italia.

Eletto alla guida della federazione nel dicembre 2022, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente, Iervolino ha portato un rinnovato impulso all’organizzazione, promuovendo iniziative volte a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e a sostenere le esigenze delle scuole non statali.

Recentemente, Iervolino ha ricevuto il prestigioso “Premio Campania Coraggiosa” (II Edizione), nel settore dell’istruzione, riconoscimento che celebra personalità distintesi per coraggio e dedizione nel proprio ambito professionale.

Si ricorda, inoltre, l’incontro con il Generale B. Giancarlo Scafuri, Direttore del D.C.S.A., e Jason Sandoval, capo ufficio US-DEA, avvenuto qualche tempo fa. Tale incontro ha rappresentato un momento di particolare rilievo, evidenziando la capacità di Iervolino di costruire e consolidare rapporti istituzionali di alto livello, a testimonianza del suo impegno che trascende l’ambito educativo e si estende al contesto nazionale e internazionale.