LA CAMORRA DI ZAGARIA E GLI APPALTI DI S. FELICE. Condanne ed assoluzioni: ECCO le richieste del pm per Pasquale De Lucia, Rita Di Giunta, i congiunti di questa Alfonso e Francesco, Antonio Zagaria e …

SAN FELICE A CANCELLO/CASTEL VOLTURNO – (g.g.) Il pubblico ministero della Dda, Maurizio Giordano, ha completato qualche minuto fa la requisitoria del processo che vede imputati l’ex sindaco di San Felice A Cancello, nonché ex consigliere regionale e vice presidente della provincia, Pasquale De Lucia. E ancora Rita Di Giunta di Castel Volturno, legata al tempo a Pasquale De Lucia da un approfondito rapporto personale, il fratello di questa Francesco Di Giunta, il padre di entrambi Alfonso Giuseppe Di Giunta,

naturalmente tutti e tre di Castel Volturno, fratello del boss del clan dei casalesi Michele Zagaria, quest’ultimo recluso al 41 bis dal 7 dicembre 2011di San Felice e un imprenditore di Casal Di Princip, con significativi precedenti per rapporti con il Clan dei Casalesi e coinvolti, non tanto tempo fa, anche nell’indagine, condotta dai carabinieri del reparto investigativo del gruppo di Aversa, sugli appalti al Cira di Capua. La vicenda è quella arcinota delle gare d’appalto al Comune di San Felice A Cancello che sarebbero state aggiustate o comunque avrebbero aperto un meccanismo corruttivo, in un contesto nel quale , questa la tesi che la pubblica accusa ha ancora una volta esposto, anche oggi, in sede di requisitoria, di relazioni strette tra i livelli politici dunque Pasquale De Lucia, e rappresentanti importante del clan dei casalesi, qual’era sicuramente al tempo Antonio Zagaria fratello di Michele Zagaria, in un momento in cui quest’ultimo non era stato ancora nemmeno catturato. Di qui l’imputazione, aggravata dalla contestazione dell’esistenza di atti compiuti a vantaggio degli interessi del clan dei casalesi.

Condanne

dure sono state chieste per Pasquale De Lucia e Rita Di Giunta. Per entrambi il pubblico ministero Maurizio Giordano ha invocatosono stati chiesti per Anton io Zagaria , mentre per Francesco e Alfonso Giuseppe Di Giunta, oltre che per Clemente Biondillo e Fabio Oreste Luongo è stata chiesta

Pasquale De Lucia è difeso dall’ avvocato Antonio Abet mentre Rita Di Giunta è difesa dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Rosa Nuzzo.

Francesco Di Giunta, per il quale è stata chiesta l’assoluzione è difeso dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo mentre Antonio Zagaria è difeso dall’avvocato Angelo Raucci.

Maurizio Noviello è il legale della difesa per Clemente Biondillo, anche lui gratificato da una richiesta di assoluzione che equipara la sua posizione e quella di Fabio Oreste Luongo, difeso dall’avvocato Clemente Crisci.