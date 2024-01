La città piange Suor Rita, maestra di tante generazioni di bambini

Ha insegnato per più di 40 anni

SPARANISE – Sparanise oggi piange la dipartita di Suor Rita Cosentino. La religiosa, che apparteneva alla Congregazione dell’Istituto Sacra Famiglia di Santa Elisabetta Cerioli, si è spenta in un istituto di Bergamo. Era nata a Bologna, ma risiedeva a Sparanise dall’età di 24 anni. Maestra amatissima, per più di 40 anni ha insegnato come maestra di scuola primaria nell’Istituto Padre Semeria.