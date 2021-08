La commovente lettera di addio della cugina a Liberato Puca

AVERSA/SANT’ARPINO/SANT’ANTIMO (Lidia e Christian de Angelis) La commovente lettera di addio della cugina al piccolo Liberato Puca. La prematura morte del bellissimo Liberato, 16enne promessa del calcio, deceduto a seguito di un brutto male, ha sconvolto tutti, tre comunità, e tutti i cittadini e il mondo del calcio. Questo l’addio della Olympia Calcio “L’Olympia Calcio Aversa si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Puca. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. “Ciao Liberà…angelo biondo” La cugina Marianna Nannola gli dice addio così “Per me hai vinto tu, eri il mio guerriero ed ora sei diventato il mio angelo custode e scommetto che veglierai sempre su di me anche se già lo facevi, ho sempre cercato di esserti più vicina possibile così da farti sentire sempre più amato ma la verità è che eri tu che facevi stare bene me, anche solo con un sorriso o uno sguardo, mi facevi stare bene migliorandomi completamente le giornate. Credo che queste siano le cose che mi mancheranno di più..Ti amerò per sempre, sarai sempre al primo posto in tutto, te lo prometto️“