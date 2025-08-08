La dea bendata bacia il casertano: vinti 27mila euro al 10eLotto
8 Agosto 2025 - 10:56
.
SAN CIPRIANO D’AVERSA– Tripla vincita al 10eLotto in una ricevitoria di via Roma a San Cipriano d’Aversa per un totale di 27mila euro.
La tripletta da 9mila euro è avvenuta nel pomeriggio in modalità istantanea. La particolarità è che le tre giocate vincenti sono state effettuate nella stessa ricevitoria.
Il 10eLotto ha premiato la Campania con un’altra vincita registrata a Pollica dove un fortunato giocatore, grazie alla modalità “Frequente”, ha centrato un premio da 25.000 euro in una ricevitoria di via Nicotera.