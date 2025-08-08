La dea bendata bacia il casertano: vinti 27mila euro al 10eLotto

8 Agosto 2025 - 10:56

SAN CIPRIANO D’AVERSA– Tripla vincita al 10eLotto in una ricevitoria di via Roma a San Cipriano d’Aversa per un totale di 27mila euro. 

La tripletta da 9mila euro è avvenuta nel pomeriggio in modalità istantanea. La particolarità è che le tre giocate vincenti sono state effettuate nella stessa ricevitoria.

Il 10eLotto ha premiato la Campania con un’altra vincita registrata a Pollica dove un fortunato giocatore, grazie alla modalità “Frequente”, ha centrato un premio da 25.000 euro in una ricevitoria di via Nicotera.

