LA DOMENICA DI DON GALEONE…

29 Dicembre 2024 ✶ Festa della Santa Famiglia

La famiglia: piccola chiesa domestica

L a famiglia è la prima cellula della società e della chiesa. Dio l’ha formata a sua immagine (Gn 1, 26), e ha affidato all’uomo il compito di crescere, moltiplicarsi, sottomettere la terra (Gn 1, 28). Questo progetto di Dio si realizza quando l’uomo e la donna si uniscono nell’amore a servizio della vita. Oggi nelle famiglie emergono “valori” che sono secondo Dio, come la procreazione corresponsabile, l’indissolubilità intesa come un dono più che come una legge, la legittima aspirazione della donna all’eguaglianza, l’apertura al dialogo verso la grande famiglia umana, la necessità di relazioni autenticamente personali, la riscoperta della sessualità e della corporeità… Ma appaiono anche “disvalori” come la degradazione della sessualità, la visione edonistica della vita, l’atteggiamento permissivo dei genitori, l’indebolimento dei vincoli familiari. Il mondo occidentale è stato definito una “società senza padri”. Lo psicanalista Claudio Risé ha scritto un bel libro Il padre, l’assente inaccettabile.

L a famiglia è un ambiente paradossale, in cui ci si ama e si riceve più di quanto uno meriti. La donna deve amare il marito non certo perché è l’uomo più straordinario e affettuoso del mondo. La moglie deve amare il marito perché legata a lui dal sacramento del matrimonio come ad una sorgente di santità. I genitori devono amare i figli, e, se sono veri genitori, devono trasformarli in esseri stupendi. I figli, infine, amano i genitori non perché questi sono senza difetti, ma perché sono i figli, e non rispetterebbero la paternità di Dio se non accettassero la paternità dei genitori.