LA DOMENICA DI DON GALEONE…

27 aprile 2025 ✶ Domenica dopo Pasqua (C)

Se non vedo… non credo (Gv 20, 1)

L a domenica “della fede e della fiducia”. Che cosa Tommaso non riesce a credere? Che dalla morte possa scaturire la vita, che non è la morte ma la vita ad avere l’ultima parola. L’incredulo Tommaso non riesce ad andare oltre: insiste su “il segno dei chiodi”, il “posto dei chiodi”, il “costato squarciato”.

E perché Tommaso non riesce a credere? Perché non crede alla parola, alla testimonianza degli apostoli. Tommaso cerca delle visioni, delle manifestazioni straordinarie e personali del Risorto: non gli basta la parola, quella parola conservata e tramandata nella Scrittura. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno! Credere non è comprendere ma rischiare, abbandonarsi, avere fiducia!