LA DOMENICA DI DON GALEONE…

11 maggio 2025 ✶ IV Domenica dopo Pasqua

Il regno di Dio è più grande di ogni chiesa (Gv 10, 27)

L a domenica “del Buon Pastore”. Noi siamo conosciuti da Gesù, buon Pastore: è l’annuncio di questa liturgia domenicale. Non siamo un gregge anonimo, in balia di un padrone, ma pecorelle predilette, conosciute da Dio, una ad una, per nome. L’uomo di oggi si sente misconosciuto come persona; numero tra numeri, ha la sensazione di essere abitato da forze oscure ma potenti, che lo manipolano fino a svuotarlo della sua libertà. A noi l’immagine del Buon Pastore, forse, può apparire poco espressiva, anzi, urtante. Noi, paragonati a pecore! Oggi, nel linguaggio corrente, viene chiamato “pecora” chi è sospettato di conformismo o di viltà; i testi biblici, invece, usano le parole pastore, pecora, gregge, con un significato affettuoso, umanissimo: l’agnello è il simbolo del sacrificio; la pecora: della mansuetudine; il pastore: della protezione; il gregge: della coesione. Si tratta di immagini sempre vive, perché ricordano all’uomo di oggi, di sempre, la premura che Dio ha per lui.

* Per comprendere meglio l’immagine del pastore, dobbiamo fare riferimento alla vita palestinese del tempo di Gesù: l’ovile era un unico grande recinto; alla sera, i diversi pastori conducevano le pecore all’ovile, ove si mescolavano a quelle di altri pastori, i quali durante la notte vegliavano contro lupi e ladri. Al mattino, una scena allegra: ogni pastore entrava nel recinto, chiamava le sue pecore per nome, che riconoscevano il timbro di voce, e lo seguivano. Notate: Gesù si paragona al pastore, eppure i pastori erano una categoria sociale disprezzata! L’immagine del pastore evoca anche l’idea della vita come viaggio. Siamo in cammino. Le malattie, i disagi, i dolori … sono mali d’esilio, sono avvisi di lontananza, diceva Léon Bloy.