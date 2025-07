LA FOTO. 21enne dalla sua Fiat Panda spara sui passanti con la pistola a pallini: BECCATO DENUNCIATO

AVERSA – Serata movimentata quella di ieri per i Carabinieri della Compagnia di Aversa, impegnati in un’operazione straordinaria di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dalla movida. L’attività, finalizzata a contrastare comportamenti illeciti e violazioni delle norme stradali, ha portato a numerosi interventi.

Preoccupante anche il caso di un giovane di 21 anni di Aversa, fermato mentre si trovava a bordo della sua Fiat Panda nera. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una pistola giocattolo, del tipo spara-pallini con gel idratante. Le indagini successive hanno rivelato che l’arma sarebbe stata utilizzata nei giorni scorsi per compiere atti di disturbo contro ignari passanti, tra via Seggio e via De Jasi.

Tra i casi più rilevanti, un uomo di 50 anni, residente a Lusciano, è stato fermato al volante in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol. Il conducente, visibilmente ubriaco, è stato immediatamente denunciato dopo un controllo su strada.

Sempre nell’ambito degli accertamenti, i militari hanno identificato un 40enne di origine marocchina, residente a Parete, che stava consumando bevande alcoliche in luogo pubblico durante l’orario notturno. Il comportamento è risultato in violazione di un’ordinanza sindacale tuttora in vigore, che vieta il consumo di alcol in determinate fasce orarie.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno portato a un’intensa attività sanzionatoria: 35 le infrazioni contestate, tra cui guida senza patente, assenza di assicurazione, mancato uso del casco o delle cinture. Tre veicoli sono stati sequestrati penalmente, due in via amministrativa, mentre per otto è scattato il fermo.

A fine servizio, il bilancio parla chiaro: tre persone denunciate, 35 sanzioni al Codice della Strada, diversi sequestri di veicoli e oltre 8.300 euro di multe.

Nel complesso, sono state controllate 195 persone e 94 veicoli, a dimostrazione di un’azione capillare e determinata da parte dell’Arma per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza nei punti nevralgici della città.