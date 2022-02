LE FOTO. Abitazione in fiamme vicino la scuola: panico tra i residenti

SAN PRISCO – Un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato in una palazzina di tre piani nei pressi della scuola media di via Dante, a San Prisco, all’altezza dell’incrocio con via Manzoni. Le prime testimonianze dei presenti in zona raccontano di aver sentito prima alcuni scoppi e poi è iniziato ad uscire il fumo. L’incendio è divampato in un garage. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Caserta con l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte hanno evacuato alcuni residenti e messo in sicurezza l’area liberandola della presenza di alcune bombole di gas presenti nel locale interessato dalle fiamme