LA FOTO. Albero crolla nella sede dell’ASL Caserta

AVERSA – Grande spavento ieri, venerdì, ad Aversa, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente caduto all’interno dell’area di una struttura sanitaria locale. Le forti piogge e il vento che venerdì mattina che hanno colpito la zona sono indicati come la causa più probabile del cedimento.

Il pesante tronco, abbattendosi, ha colpito la barriera metallica che delimita la proprietà. Sul posto sono immediatamente arrivate le forze dell’ordine, tra cui la polizia locale e i carabinieri, per accertare le condizioni dell’area e coordinare le operazioni di rimozione del legname e di ripristino della sicurezza.

Per fortuna, grazie anche alla presenza della recinzione che ha frenato la caduta, l’incidente non ha provocato danni a persone né alle auto che transitavano nelle immediate vicinanze, scongiurando così conseguenze più gravi.