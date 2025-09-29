LA FOTO. AVERSA. Incendio in un appartamento, fumo invade il palazzo

AVERSA – Una densa nube di fumo, il caos tra i residenti, l’arrivo dei soccorsi. È questo lo scenario che si è presentato oggi pomeriggio in via Piave, dove un incendio ha interessato un appartamento al piano terra di uno stabile condominiale.

Le fiamme sono divampate all’improvviso, avvolgendo in pochi minuti l’abitazione, che secondo quanto trapela sarebbe occupata da cittadini extracomunitari. All’interno sarebbero stati accumulati rifiuti e materiali di scarto, ma non è ancora chiaro se siano stati proprio questi a innescare il rogo.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, supportati da un’ambulanza del 118. Alcuni condomini, sorpresi dalla colonna di fumo che ha invaso le scale, sono rimasti lievemente intossicati. Non si registrano feriti gravi, ma la paura è stata tanta.