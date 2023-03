LA FOTO. AVERSA. Lite tra coniugi degenera, arrivano ambulanza e carabinieri

Ad allertare le forze dell’ordine i residenti della zona attirati dalle grida provenienti…

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lite domestica rischia di diventare una tragedia, scongiurato il peggio. Stamani alle 8:30 in via Michelangelo ad Aversa presso un noto negozio di fiori, i residenti sono stati attirati dalle grida provenienti dal negozio. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e i soccorsi, per scongiurare il peggio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri del Comando di Aversa. Stando alle indiscrezioni raccolte sul posto, la moglie del titolare lo avrebbe aggredito e insultato per motivi familiari.