IL NOME E LA FOTO. Violento schianto auto-moto: muore 21enne, grave l’amico

Per la nostra provincia si tratta di una settimana tragica sul fronte degli incidenti stradali. Tre morti in poche ore, le strade di AVERSA e provincia si macchiano ancora di sangue

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Ancora sangue sulle strade del casertano. Un drammatico incidente si è verificato, questa notte, in via Di Jasi ad Aversa, tra una Fiat 500 ed una moto. Nel terribile schianto un ragazzo di soli 21 anni, Giuseppe Serbolloni, ha perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. Ferito gravemente anche il passeggero che era in sella con lui.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe stato particolarmente violento con i giovani che diretti verso la zona della movida si sarebbero schiantati contro l’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. Traumatizzati i due all’interno dell’auto ma senza ferite gravi.

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in gravi condizioni.

Per la provincia di Caserta si tratta di una settimana tragica sul fronte degli incidenti stradali. Lunedì avevano perso la vita Matteo Ferrara, carabiniere 23enne, e la sua fidanzata Melissa Rea, entrambi di Sessa Aurunca. Ieri la morte del 16enne Luigi Petrella e quella dell’agente di polizia Enzo Spagnuolo, 27 anni. Oggi piangiamo ancora una giovane vittima della strada.