LA FOTO. Blitz dei carabinieri: scoperta maxi serra di marijuana, 53enne DENUNCIATO
30 Settembre 2025 - 15:16
180 le piante coltivate con un’altezza media di circa 4 metri
NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20
SAN FELICE A CANCELLO – Nella mattinata odierna, ad Acerra, località Pezzalonga, i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 53enne di Portici (NA).
L’uomo è ritenuto responsabile di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Nel terreno a lui in uso, i militari hanno scoperto una serra artigianale di circa 150 metri quadrati, al cui interno erano coltivate 180 piante di marijuana, con un’altezza media di circa 4 metri.
Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro.