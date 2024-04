LA FOTO. Botto all’incrocio. Fiat 500 si schianta contro il muro di una casa

SAN PRISCO – Pericoloso incidente senza gravi conseguenze tra San Prisco e Casapulla nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile. Due Fiat, una Cinquecento e una Grande Punto si sono scontrate nell’incrocio tra tre strade, ovvero via Stellato, via Circumvallazione e via Sbarra.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha curato i feriti, comunque non in condizioni preoccupanti.

Polemica sul funzionamento del semaforo. “Va a momenti“, hanno segnalato alcuni residenti della zona.