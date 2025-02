LA FOTO. Camion si piega su un lato per una buca: traffico in tilt

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Due sono le ipotesi del possibile incidente avvenuto alla rotonda che, dopo superato il velodromo, porta verso la Statale, nel territorio comunale di Marcianise, poco prima dello svincolo per Succivo.

Quel che è certo, è che una voragine si è aperta nell’asfalto, provocando il bloccaggio di due ruote di un camion. Ciò ha ovviamente rallentato il traffico dicono già fortemente congestionato nella zona dalla mole di mezzi che passano in quel tratto, messo in difficoltà dalle piogge e dalla grandinata.

Tornando alle ipotesi iniziali, sappiamo che in quella zona ci sono stati dei lavori in corso e, quindi, il mezzo pesante potrebbe essere rimasto incastrato in una zona del cantiere. Un’altra possibilità è quella di un’apertura dell’asfalto a causa della grandinata.