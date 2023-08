LA FOTO. “Camposanto” delle auto nel cimitero vero e proprio: arriva l’ordinanza dopo il blitz dei carabinieri

MACERATA CAMPANIA – A cinque mesi di distanza dall’operazione dei carabinieri nei pressi del cimitero di Macerata Campania, dove vennero rinvenuti cumuli di rifiuti edili e oltre venti auto abbandonate, il commissario prefettizio per la gestione del comune, sciolto a seguito delle dimissioni di buona parte del consiglio cittadino nella città guidata fino al 6 luglio scorso dall’ex sindaco Stefano Cioffi, si muove per la rimozione di quanto emerso dal blitz dei militari.

Nelle scorse ore, infatti, il viceprefetto Savina Macchiarella ha firmato l’ordinanza per attivare la rimozione e lo smaltimento de rifiuti abbandonati sul terreno, previa disposizione dell’Autorità competente per il dissequestro dei beni con l’obbligo di conferire i rifiuti in centri di raccolta autorizzati.