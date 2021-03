LA FOTO. Cartellone pubblicitario crolla in strada. Tragedia sfiorata

MARCIANISE – Un cartellone pubblicitario è caduto in zona Loriano a Marcianise, lungo Viale della Vittoria, rischiando di finire sulle auto di passaggio: sarebbe stata una tragedia. E’ successo intorno alle 15.30. Si tratta di un’insegna pubblicitaria di ferro, molto pesante ed attaccata ad un’asta. Sul posto è arrivata la polizia municipale che ha provveduto a rimuovere il cartellone dalla carreggiata. Quest’ultimo e l’asta sono stati sequestrati. Ora toccherà capire come una struttura montata poco più di una settimana fa, possa essere precipitata sull’asfalto rischiando di finire sulle auto in transito.