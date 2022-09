LA FOTO. CASERTA Alla Dante Alighieri si entra e si esce “tutti insieme appassionatamente”. Risultato? Il caos totale

CASERTA La scuola Dante Alighieri va contro corrente. In una società che punta al rispetto dell’ambiente, alla riduzione dell’impatto ambientale, la preside Tania Sassi ha scelto di optare per l’entrata e l’uscita comune per tutti gli studenti delle scuole medie. Risultato? Inquinamento acustico, inquinamento atmosferico e caos totale.

Alle belle parole che i docenti spendono in classe durante le loro lezioni per sensibilizzare i ragazzi alla tutela dell’ambiente, la preside dovrebbe far seguire i fatti o le generazioni future sapranno che “si predica bene e si razzola male”.